Росія зменшила військову присутність на кордоні з Норвегією в п'ять разів

За його словами, зараз в Арктиці, де пролягає кордон між країнами знаходиться всього 20% або навіть менше росіян, ніж було до 24 лютого 2022 року. Він зазначив, що на Кольському півострові зосереджена більшість російської ядерної зброї, а також

Зважаючи на це,

Видання зазначає, що схожа ситуація спостерігається і на кордоні РФ з Фінляндією - зараз там теж спостерігається менше російських військ, ніж було до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Кордон РФ і НАТО

В квітні цього року Фінляндію офіційно визнали членом НАТО, після чого кордон Альянсу з РФ виріс на 1340 км.

Наразі між НАТО та РФ діє акт від 1997 року, згідно з яким вони не розглядають один одного як суперників, а також Альянс зобов'язується не розміщувати на постійній основі свої війська на кордонах з РФ. Цього року Литва закликала НАТО розірвати цей акт.

А в серпні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме свої війська на західних кордонах. Зазначимо, що на заході РФ межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією та Азербайджаном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.