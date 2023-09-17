Россия снизила военное присутствие на границе с Норвегией в пять раз

Россияне забрали из границы с Норвегией около 80% своих военных сил.

Об этом сообщил глава минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, сейчас в Арктике, где пролегает граница между странами, находится всего 20% или даже меньше россиян, чем было до 24 февраля 2022 года. Он отметил, что на Кольском полуострове сосредоточено большинство российского ядерного оружия, а также Северный флот, управляющий атомными подводными лодками.

Судя по этому, Кристоферсен обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин "очень хорошо знает", что НАТО не представляет угрозы для России.

"Если бы он верил, что мы угрожаем России, он не мог бы унести оттуда свои войска и направить их в Украину", - сказал глава минобороны Норвегии.

Издание отмечает, что схожая ситуация наблюдается и на границе РФ с Финляндией - сейчас там тоже наблюдается меньше российских войск, чем было до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Граница РФ и НАТО

В апреле этого года Финляндию официально признали членом НАТО, после чего граница Альянса с РФ выросла на 1340 км.

В настоящее время между НАТО и РФ действует акт от 1997 года, согласно которому они не рассматривают друг друга как соперников, а также Альянс обязуется не размещать на постоянной основе свои войска на границах с РФ. В этом году Литва призвала НАТО разорвать этот акт.

А в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать свои войска на западных границах. Отметим, что на западе РФ граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

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