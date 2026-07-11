Оккупанты РФ придумали новую схему маскировки топлива на ВОТ Украины
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины начали использовать новую тактику скрытой поставки топлива. Они маскируют резервуары с топливом внутри обычных грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Оккупанты постоянно ищут способы обойти логистические трудности из-за ударов ВСУ. Теперь топливо везут не в бензовозах, а в грузовиках для агропродукции, а именно в зерновозах.
Армия РФ сознательно употребляет гражданский транспорт как прикрытие. Это становится своеобразным "щитом" для их обеспечения.
Механика маскировки выглядит так:
- внутрь зерновоза устанавливают специальные пластиковые резервуары;
- емкости заполняют горючим для нужд армии РФ;
- для имитации гражданского груза резервуары сверху засыпают зерном;
- машину накрывают стандартными тентами.
В Центре нацсопротивления официально подтвердили эту информацию:
"Оккупационная армия продолжает искать новые способы скрытой поставки топлива на временно оккупированные территории Украины. ВС РФ начали перевозить топливо в пластиковых резервуарах, которые размещают внутри зерновозов".
Использование агротехники свидетельствует об отчаянии, отмечают в ЦНС. Специализированные бензовозы становятся слишком легкой целью для украинских дронов. Теперь враг пытается "растворить" свои поставки в гражданском потоке машин.
Такие действия оккупантов создают прямую угрозу для украинцев на ВТО. Любой зерновоз теперь может быть законной целью. Кроме того, перевозка взрывоопасного топлива в неподходящих условиях чревата случайными взрывами.
Сейчас украинское подполье и разведка пристально следят за подобными перемещениями. Эффективность такой маскировки стремительно падает, ведь координаты зерновозов-бензовозов становятся известными украинским военным. Оккупанты еще раз доказывают, что готовы рисковать жизнями гражданских ради собственной цели.
Контекст новости
Силы обороны Украины регулярно уничтожают вражеские склады и автоколонны. Но особенное внимание уделяется русским НПЗ в тылу неприятеля. Накануне Генштаб ВСУ подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России.
Также Украинские Силы беспилотных систем за ночь на 10 июля поразили 13 судов российского "теневого флота" на подходах к оккупированному Крыму. Даже власти РФ были вынуждены признать, что проблемы с горючим в стране начались из-за масштабных атак дронов и ракет ВСУ.