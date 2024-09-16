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Россия сорвала идею с гуманитарным коридором для гражданских в оккупации, - посол

Фото: Василий Боднарь, посол Украины в Турции (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Сергей Пышкин

В прошлом году Россия, Турция и Украина работали над созданием гуманитарного коридора для гражданских, находящихся на временно оккупированных территориях. В конце концов Москва сорвала эту идею.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"В прошлом году прорабатывалась идея создания так называемого гуманитарного коридора, который бы позволил определенным категориям задержанных оккупантами украинских граждан вернуться домой через Турцию. К сожалению, российская сторона, которая сначала согласилась на это, потом по указанию Министерства обороны (России - ред.) отказалась от этой идеи", - рассказал Боднар.

Посол добавил, что украинская и турецкая стороны продолжают работать в этом направлении

Репрессии против гражданских в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские террористы ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от триколора, или же других документов - враг прибегает к угрозам или шантажу. 

В начале 2024-го, как писал «Центр национального сопротивления», оккупанты усилили репрессии на территории временно оккупированного Донецка. Тогда же россияне увеличили количество блокпостов в городе, усилили патрулирование, а также искали людей с украинским паспортом.  

В конце 2023-го Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны рассказывало о случаях похищений, а также ночных обысков в оккупации

Подробнее о жизни на временно оккупированных территориях - в материале РБК-Украина "Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации". 

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