Росія зірвала ідею з гуманітарним коридором для цивільних в окупації, - посол

"Минулого року опрацьовувалася ідея створення так званого гуманітарного коридору, який би дозволив певним категоріям затриманих окупантами українських громадян повернутися додому через Туреччину. На жаль, російська сторона, яка спочатку погодилась на це, потім за вказівкою Міністерства оборони (Росії - ред.) відмовилась від цієї ідеї", - розповів Боднар.

Посол додав, що українська та турецька сторони продовжують працювати в цьому напрямку.

Репресії проти цивільних в окупації

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від триколору, або ж інших документів - ворог вдається до погроз чи шантажу.

На початку 2024-го, як писав "Центр національного спротиву", окупанти посилили репресії на території тимчасово окупованого Донецьку. Тоді ж росіяни збільшили кількість блокпостів у місті, посилили патрулювання, а також шукали людей з українським паспортом.

В кінці 2023-го Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони розповідало про випадки викрадень, а також нічних обшуків в окупації.

Детальніше про життя на тимчасово окупованих територіях - в матеріалі РБК-Україна "Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації".