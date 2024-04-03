Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации

Россия, оккупировав часть территорий Украины, стремится подчинить либо уничтожить украинцев на их же земле. Как захватчики проводят этнические чистки, куда депортируют украинцев и почему россияне покупают квартиры в Мариуполе, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

За последние два года войны в Украине Россия активно использует нарратив о том, что украинцы – это несуществующая нация. Публично кремлевская пропаганда говорит о том, что Украину "создал" Владимир Ленин, Киев – русский город, а все культурное наследие Украины – либо выдумка, либо то, что на самом деле принадлежит России.

При этом, фактически Россия стремится к тому, чтобы либо обезвредить, либо уничтожить украинский этнос. На оккупированных территориях сжигают исторические учебники, грабят музеи и проводят работу с населением. Помимо пропаганды, репрессий и склонению к коллаборационной деятельности, оккупационная армия вместе со спецслужбами проводит так называемые этнические чистки.

Украинцев буквально выдавливают с их городов, заставляя переехать в Россию, либо же депортируют. В их квартиры, на их рабочие места и в их быт "встраивают" граждан России. Таким образом, Кремль, планируя играть в долгую, стремится к тому, чтобы захваченный украинский город по факту оказался наполнен лояльными к нему россиянами.

Схема, которой пользуются в РФ, применяется ими давно. В свое время насильственные высылки коснулись чеченцев, крымских татар, калмыков, жителей стран Балтии, ингушей, болгаров. Самым активным на этом поприще был Иосиф Сталин, действия которого позже назовут "эпохой сталинских репрессий". Этнические чистки – один из ключевых инструментов колониальной политики России и имеет все признаки геноцида.

Украинцев как нацию пытались уничтожить и раньше, но сегодня – в годы большой войны Украины с Россией, Кремль имеет все возможности, чтобы сделать этот процесс максимально масштабным.

"Защита" народа Донбасса

В 2022 году Россия напала в открытую, объявив о старте "специальной военной операции". В 2014 году российские солдаты зашли на территорию Донбасса и Крыма без опознавательных знаков, а Кремль открещивался от любого участия в военном конфликте на приграничных украинских землях.

При этом тот же Кремль активно транслировал заявления о том, что народ Донбасса подвергается репрессиям со стороны украинцев, поэтому его необходимо защитить. Собственно, руководствуясь этой же мотивацией, Путин и объявил 24 февраля о старте "СВО". Однако по факту оккупационная власть, пользуясь своим длительным пребыванием в части Донецкой и Луганской областях, развернула процесс масштабной мобилизации всего мужского населения, рассказывает журналист, родившийся в Донецке, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Они их ловили просто на улице как каких-то животных. Опять же, мобилизация предусматривает какие-то процедуры, когда человек проходит медкомиссию, выявляют разные ограничения. А у них это происходило так – поймали на улице, отвезли в военкомат, выдали какой-то старый бушлат со склада, "мосинки" и без подготовки просто бросали на фронт", – рассказал Казанский в комментарии РБК-Украина.

Апрель 2014-го, пророссийские активисты устанавливают флаг т.н. "ДНР" в Славянске (фото: Getty Images)

Сначала жителей Донбасса пробовали набирать в ряды "армии ДНР и ЛНР" на добровольной основе и малая часть действительно вызвалась сама. Но подавляющее большинство мужчин практически любого возраста забирали на войну с Украиной принудительно.

"Тогда погибло очень много людей. Они, в основном, гнали этих "мобиков" в первых рядах. Сейчас их осталось уже не так много, они выгребли всех мужиков оттуда. Поэтому они уже русских мобилизуют, потому что очень многие погибли с первой волной. Их же никто не считал. Российская армия даже не включила их в свои потери, потому что это же якобы потери "армии ДНР и ЛНР", – добавляет Казанский.

В течение восьми лет Кремль активно русифицировал часть Донецкой и Луганской областей, транслируя пропаганду и нарративы о том, что Донбасс – это Россия. В итоге за первые месяцы полномасштабной войны оккупанты фактически уничтожили тысячи украинцев, заставив их совершить военное преступление и пойти с оружием против своих же.

Подобный метод не новый. К примеру, те же "кадыровцы", которые сегодня воюют в рядах российской армии, являются потомками чеченцев, которых в конце 90-х и начале 2000-х годов убивала та же российская армия. Завоевать, подчинить своей воле и заставить захватывать новые территории – основа колониальной политики любой империи. Но если жителей Донбасса, спустя восемь лет активной пропаганды, удалось мобилизовать, то с "новоприобретенными" территориями все оказалось гораздо сложнее – население той же Запорожской или Херсонской областей все еще имеет силы для сопротивления. Поэтому процесс этнических чисток там проходит несколько изощреннее.

"Езжайте в Воронеж"

Через несколько месяцев после начала вторжения России в Украины в российской социальной сети "Вконтакте" появилась группа "Недвижимость Мариуполя и Приазовья". В ней россияне оставляют объявления – "Куплю дом. Недорого, можно частичные разрушения", "Куплю дом у моря, состояние любое", "Обменяю дом в Волгограде на частный дом в Мариуполе".

Таких объявлений в российском сегменте интернета сотни. Россияне ищут жилплощадь по невысокой цене и желательно у моря. Потенциальных покупателей не смущает ничего – ни статус Мариуполя и близлежащих городов, ни состояние квартиры, ни тем более морально-этическая сторона вопроса. В комментариях российским изданиям, на вопрос о том, не боятся ли они, что Мариуполь деоккупируют, желающие купить там квартиру россияне, словно под копирку госпропаганды, уверяют журналистов – Россия город не отдаст.

Оккупированный Мариуполь (фото: Getty Images)

Само существование подобных объявлений – один из промежуточных итогов того процесса, который запустил Кремль на части оккупированных территорий. Этнические чистки – это не только депортация или уничтожение местного населения. Один из способов избавиться от жителей оккупированных городов – сделать все, чтобы они уехали и больше не возвращались. На территории у Азовского моря, конкретно в Мариуполе, захватнические власти особо обеспокоены квартирным вопросом.

Светлана (имя изменено по просьбе женщины в целях анонимности – ред.) жила в Мариуполе с 2014 года, переехав туда из Донецка. 24 февраля, когда россияне обстреляли город, она собрала сына и уехала, пока ее муж – военнослужащий, остался в городе. Квартиру женщина снимала много лет и успела накопить там большое количество своих вещей. 28 февраля ей позвонила хозяйка жилья.

"Говорит – давай снимем показания счетчиков. Я сказала, что выехала из города и предложила забрать или раздать соседям запасы еды, у нас было много еды в холодильнике и на балконе. Я очень у нее попросила не выбрасывать вещи и пообещала продолжать платить за квартиру. Сказала – пожалуйста, сохраните вещи", – рассказывает Светлана в комментарии РБК-Украина.

После того как активная фаза боевых действий в Мариуполе закончилась и город оккупировали, знакомая женщины согласилась прийти в ее дом и узнать, что происходит с квартирой. "Мне не нужны были шубы или техника, там были памятные вещи. Та же ванночка, в которой мы ребенка крестили, альбомы, там первые фото сына. Это все мне очень памятно".

Знакомая не смогла попасть в квартиру и поговорила с соседкой по этажу. Та сказала ей, что в квартире уже долгое время живет российская семья. "Подружка спросила ее, а что с вещами моими, а соседка так нарочито удивилась, говорит – какие вещи? Вещи все выкинули. Вещи "таких" людей (имея в виду военного – ред.) хранить нельзя", – добавила Светлана.

Похожая ситуация произошла с жителем Мариуполя Сергеем (имя изменено в целях анонимности – ред.), чью историю рассказал его родственник. До 2022 года он владел в городе тремя квартирами. После вторжения в дом, где он жил, попала ракета и с этих пор Сергей считается пропавшим без вести. Еще одна его квартира осталась относительно целой и, судя по всему, она больше не пустует.

"Там даже с улицы виден свежий ремонт в квартире. Когда пытались узнать, кто там живет, двери никто не открыл. Нашли контакт "председателя ОСМД", тот раза с пятого сказал, что туда недавно заселились лица кавказской внешности, но контактов с ними нет и лишний раз их не хотят трогать. Все и так все понимают", – рассказал родственник Сергея.

Российские строители сидят на лесах возле разрушенного дома в Мариуполе (фото: Getty Images)

Мариупольские муниципалитеты, в которых в основном работают коллаборанты, тщательно собирают информацию о жилом фонде. Пустующие квартиры отдают либо продают. Здесь, конечно же, не обходится без "кумовства" – в условиях нелегитимной власти провернуть сделку по переписыванию на себя или родственников чужого имущества не представляется проблемой.

Часть жилого фонда находится в полуразрушенном состоянии или уничтожена, а владельцы таких квартир все еще живут в Мариуполе. Оккупационные власти обещают местным "компенсационные" квартиры, но в итоге мариупольцы остаются ни с чем, рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Что происходит? Людей под предлогом реконструкции или ремонта выселяют. Говорят – вы должны покинуть это помещение. Взамен ничего не дают, вообще ничего – не общежитий, никакого "маневренного жилья". Нового жилья нет и на него не могут претендовать. То есть люди не могут претендовать на обещанное компенсационное жилье, потому что их жилье вроде бы уцелело. Так же они не могут получить денежную компенсацию на новое жилье, потому что у них свое вроде бы уцелевшее", – рассказывает Андрющенко изданию РБК-Украина.

Тем временем, российские подрядчики, проведя незатейливый ремонт, установив окна и обновив фасады домов, продают эти квартиры. Мариупольцы, не имея возможности выкупить свое же жилье, вынуждены уезжать. И в этот момент появляются предложения.

"На таких людей, оставшихся без жилья, "вдруг" выходят те же подрядчики, которые говорят – а езжайте в Воронеж, там есть программа, вам дадут жилье и так далее. Громко об этом никто не говорит", – добавляет Андрющенко.

Похожая история происходит и с поиском работы. Захватнические власти открывают новые рабочие места с "белой" зарплатой, но местных на работу не берут – ждут россиян. Мариупольцам остается искать подработки, где есть большой риск, что зарплату не выплатят вообще, а жаловаться местным "правоохранителям" нет никакого смысла. Все сводится к тому, что местное население попросту выдавливают из города.

"На их место переселяются совершенно разные люди. И Челябинск есть, и средняя полоса России. В основном они уезжают оттуда, где нет моря. Как это ни странно, едет Ленинградская область, Липецк, Курск. Почему едут – климат нормальный, море рядом. И разговоры между ними такие же, они возвращаются с работ и говорят своим – там все нормально, там город отстраивается, надо туда уже ехать на ПМЖ. А потом уезжают семьями, заселяются и живут", – добавляет советник мэра Мариуполя.

У всего этого процесса, помимо очевидной цели этнической чистки, есть еще один, пожалуй, главный фактор – именно Мариуполь россияне рассматривают как основной логистический хаб. Кремлю важно вкладывать деньги в город у моря, чтобы иметь еще один вариант контролированного сообщения между Россией и Украиной. Для этого Мариуполь должен стать максимально лояльным для оккупационной власти городом.

Однако и сказать о том, что Россия делает из Мариуполя высокоразвитый город, нельзя. По пути от российской казны к карманам местных гауляйтеров и подрядчиков бюджеты заметно уменьшаются. Поэтому и жилой фонд, и "урбанистика" города выглядит довольно убого. Но кремлевская пропаганда, завлекая россиян переехать в "город у моря", не показывает довоенный Мариуполь – она сравнивает сегодняшний город с разрушенным российской же армией два года назад. В этом контексте "восстановление" гораздо заметнее.

Эвакуация из Мариуполя (фото: Getty Images)

Подобная ситуация в тех или иных масштабах присутствует на всех оккупированных территориях. В части Херсонской области, которую захватили оккупанты, приехавшие туда россияне оформляют на себя жилье у моря, рассказывает спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"Очень много захваченных домов в прибрежной зоне у моря. Захвачены гостиницы, гостевые дома, где они также либо проживают, либо селятся. Если владельцы уехали, эти дома переоформляют на себя по законодательству через суды, опять-таки российские", – отмечает Толоконников.

Другие оккупированные территории россиянами толком не отстраиваются – некоторые города вроде Мелитополя или Бердянска армия РФ взяла практически без боя. Часть Херсонской области находится фактически в зоне боевых действий. Но и там Кремль продолжает вести свою колониальную политику, активно выселяя оттуда украинцев.

Нелояльные

"Мы выселили большое количество семей. Это было очень непросто сделать. Выселили. Тех, кто так или иначе не поддерживал СВО. Кто оскорблял флаг и гимн России, президента Российской Федерации".

Это слова гауляйтера из Запорожской области Евгения Балицкого, который через несколько месяцев после начала вторжения сбежал в Россию. Он открыто говорит о том, что с оккупированных территорий Запорожской области захватчики выселяют местное население.

Российские официальные лица, безусловно, не могут так же смело заявить о выселениях, поэтому вуалируют этот процесс под словосочетанием "эвакуация без участия Украины". По их словам, за последние два года в Россию "эвакуировали" около двух миллионов украинцев, 300 тысяч из которых – дети.

В оккупации местных жителей сначала заставляют проходить так называемую фильтрацию, в ходе которой проверяют родственные связи и гражданскую позицию. После чего украинцев отправляют сначала на приграничные территории, а потом "распределяют" по разным российским регионам, в основном, депрессивным, о чем еще в марте 2022 года сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Депортация украинцев в Россию (фото: росСМИ)

Украинцев стараются переселять максимально далеко – к примеру, в Сибирь, за Полярный круг или на Дальний восток, о чем писало британское издание The Independent со ссылкой на директивы Кремля. Там "переселенцев" заставляют взять российский паспорт и выдают документы, которые обязуют их оставаться в России на протяжении двух лет. Людей заселяют в специальные лагеря и сразу закрепляют за службы занятости, которые вскоре находят им работу.

По плану России, украинец, оказавшийся далеко от дома, без денег и связи с близкими, вынужден жить по навязанной схеме. Через несколько лет он станет представителем одного из множества национальных меньшинств, принадлежность которых не рассматривают всерьез и всячески подавляют. Эта схема, отработанная еще в годы существования Советского союза, довольно банальная, но при этом очень действенная. Пользуясь ею, в СССР, а позже и в современной России совершили не один геноцид по отношению к той или иной этнической группе.

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Пока украинские войска стараются выгнать с территории Украины российскую армию, оккупация продолжается. Кремль тратит большие средства на то, чтобы русифицировать украинские регионы и очистить их от местного населения. В идеальной картинке России на украинских землях, которые они захватили, вскоре не должно остаться даже упоминания о том, что здесь когда-то было местное этническое население.

Россияне методично населяли собой близлежащие земли, не имеющие к ним никакого отношения, ассимилировались там и позже утверждали, что это их историческая территория. Некоторые страны, которые в свое время пострадали от российской оккупации, нашли способ с этим бороться. К примеру, после распада СССР страны Балтии заявили, что фактически были захвачены советскими войсками, и приняли закон о реституции национализированного в 1940-е годы имущества. Согласно этому закону, бывшие собственники были в праве претендовать на недвижимость, которую в свои годы захватили "советы". Была проведена невероятная по масштабам работа и многие жители Балтии действительно смогли получить свое наследство. Россияне же вынуждены были уехать.

В этом контексте Украине очень важно не только освободить оккупированные города и села, но и зафиксировать каждого россиянина, который сегодня покупает квартиру в Мариуполе и переписывает на себя дом в Железном порту. Иначе даже после освобождения Украина рискует получить у себя же на территории очередную "русскую диаспору", которая рано или поздно снова попросит себя "защитить".