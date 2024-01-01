Усиление патрулирования и не только. Россияне в Донецке усиливают репрессии, - ЦНС

Россияне усиливают репрессии в оккупированном Донецке. Захватчики ищут людей с украинским паспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Взрыв в гостинице "Донбасс Палас" оккупанты используют для усиления давления на украинцев во временно захваченном Донецке", - говорится в заявлении.

Отмечается, что россияне якобы ищут информаторов и увеличили количество блокпостов в городе и усилили патрулирование. Особое внимание уделяют владельцам украинских паспортов, которые отказались получать российское гражданство.

В ЦНС сообщают, что главной целью являются не поиски информаторов, а очередные попытки найти повод для репрессий в отношении украинцев и дальнейшей принудительной паспортизации.

"Прилеты" в Донецке

Ночью 1 января во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. "Власть" заявила о якобы обстреле со стороны Украины.

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил о 4 погибших и 13 раненых в результате обстрела. Позже, по информации местных "военкоров", стало известно о смерти одного журналиста.

В результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Палас". Уже сегодня утром во временно оккупированном Донецке сообщалось о "прилете". Над городом взвился густой столб дыма.