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По 10 атак ежедневно. Малюк рассказал о целях российских кибернападений

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Вторник 28 февраля 2023 11:36
По 10 атак ежедневно. Малюк рассказал о целях российских кибернападений Фото: Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество российских кибератак на Украину выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу СБУ Василия Малюка в интервью Independent.

Он отметил, что Украина борется с увеличением количества кибератак РФ.

Малюк сообщил, что в 2020 году СБУ зафиксировала 800 кибератак, в 2021 году - около 2 тысяч. Но после полномасштабного вторжения их зафиксировали более 4500 человек.

По его словам, речь идет о разных типах атак, иногда действительно массовых, а иногда достаточно изящных.

"В настоящее время Россия осуществляет в среднем более 10 кибератак ежедневно… Цели у них разные: государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Но мы успешно противодействуем врагу и в киберпространстве", - сказал глава СБУ.

Напомним, 23 февраля РФ осуществила масштабную кибератаку на сайты украинских государственных и местных органов власти.

К тому же, по данным Google, количество российских кибератак на страны НАТО выросло в четыре раза.

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