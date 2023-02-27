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В Украине из-за атаки российских хакеров перестал работать сайт Минсреды

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 21:44
В Украине из-за атаки российских хакеров перестал работать сайт Минсреды Фото: в Украине из-за атаки российских хакеров перестал работать сайт Минсреды (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Российские хакеры атаковали ряд государственных сайтов. Это привело к сбою в работе сайта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства окружающей среды.

"Наши специалисты совместно с соответствующими органами принимают меры, чтобы возобновить его работу в течение недели", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинцы сейчас важные новости и анонсы в сфере защиты окружающей среды могут найти на странице в Facebook или Telegram-канале.

Напомним, 23 февраля государство-агрессор Россия осуществила кибератаку на ряд сайтов украинских государственных и местных органов власти. Это привело к тому, что было изменено содержание нескольких страниц на этих ресурсах.

Ранее сообщалось, что действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA предупреждает о новой кибератаке на организации и учреждения Украины с использованием программы Remote Utilities.

Россия год назад пыталась совершить вторжение не только физически, но и параллельно на киберфронте. Украине удалось обнаружить российских хакеров в информационных системах.

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