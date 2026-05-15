RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия способна осуществить ядерный удар в любой момент, но есть нюанс, - Буданов

13:45 15.05.2026 Пт
2 мин
От чего зависит решение об использовании ядерного оружия?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)

Опасения по поводу ядерного удара России, которые распространяются в Украине, являются безосновательными. В то же время российский арсенал по-прежнему представляет серьезную угрозу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил в интервью The Times.

Читайте также: Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

По его словам, страна-агрессор имеет возможность нанести ядерный удар "в любой момент и на любом расстоянии".

Буданов отметил, что российский ядерный потенциал позволяет Кремлю выполнить такую задачу.

"Но это, прежде всего, вопрос политической воли. Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", - отметил руководитель ОП.

Фото: Буданов сделал заявление о возможности ядерного удара РФ (инфографика РБК-Украина)

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена "задуматься над обеспечением стратегической безопасности" после выхода США из Договора о противоракетной обороне.

Глава Кремля также вспомнил о ракетном комплексе "Орешник" и отметил возможность его оснащения ядерными боеголовками.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия наращивает ядерный потенциал самыми быстрыми темпами со времен Холодной войны и усиливает военное присутствие вблизи границ стран НАТО. По мнению аналитиков, такие шаги могут свидетельствовать о подготовке Москвы к длительной конфронтации с Альянсом.

Кроме того, страны НАТО раскритиковали ядерную политику России. В частности, РФ нарушила ключевые обязательства по контролю над вооружениями и использовала безответственную угрожающую ядерную риторику.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаКирилл БудановЯдерное оружиеВойна в Украине