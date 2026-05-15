Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - Буданов

За його словами, країна-агресорка має можливість завдати ядерного удару "в будь-який момент і на будь-якій відстані".

Буданов наголосив на тому, що російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю виконати таке завдання.

"Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", - зазначив керівник ОП.

Фото: Буданов зробив заяву щодо можливості ядерного удару РФ (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була змушена "замислитися над забезпеченням стратегічної безпеки" після виходу США з Договору про протиракетну оборону.

Глава Кремля також згадав про ракетний комплекс "Орєшнік" та наголосив на можливості його оснащення ядерними боєголовками.