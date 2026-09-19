НАТО готово к любым провокациям и атакам России, - генерал Альянса
НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию и провокации со стороны России на восточном фланге Европы.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Реакция Североатлантического союза на угрозы
Военное руководство Североатлантического союза подтверждает полную готовность к защите границ членов блока.
По словам Драгоне, структура, солдаты и вооружение Альянса находятся в состоянии готовности, а работы по увеличению сил и повышению их сложности продолжаются.
"Безрассудное поведение России в течение последних недель и месяцев продолжает испытывать решимость союзников и преследует цель подорвать доверие и ослабить наше единство. Я хочу четко заявить: эти попытки не разделяют нас. Они делают нас гораздо более едиными и решительными", - подчеркнул глава Военного комитета.
План защиты и оценка рисков
Главнокомандующий рассказал, что у НАТО есть разработанные оборонные планы на случай любого развития событий на восточном фланге.
- Альянс имеет 4000 страниц военных планов по защите территории.
- Сценарии рассчитаны как на минимальный кризис, так и на масштабное вмешательство.
- В случае вооруженного нападения союзники ясно знают порядок действий.
"Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово. В случае нападения мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Драгоне.
Предупреждение европейских лидеров
Заявления военнокомандующего раздаются на фоне роста беспокойства в Европе по поводу возможных провокаций со стороны Москвы.
В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может направить беспилотники или ракеты на территорию стран НАТО в ближайшие месяцы, чтобы проверить реакцию Альянса.
Подобные опасности подтверждают во Франции и Нидерландах.
Также в последние недели фиксируется рост количества нарушений воздушного пространства стран Европы и попыток диверсий на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.
Угрозы РФ "под чужим флагом"
Напомним, недавно Литва заявила о получении данных разведки о возможной подготовке Россией операций под чужим флагом для проверки готовности НАТО к ответу.
Кроме того, спецслужбы РФ активизировали гибридные атаки на европейскую инфраструктуру, обеспечивающую помощь Украине. В Польше подчеркнули, что главной целью Кремля остается дестабилизация железных дорог, мостов и приграничных зон.