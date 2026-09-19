ua en ru
Сб, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАТО готово к любым провокациям и атакам России, - генерал Альянса

19:55 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
НАТО готово к любым провокациям и атакам России, - генерал Альянса Фото: в НАТО заявили о полной готовности к провокациям РФ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию и провокации со стороны России на восточном фланге Европы.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Реакция Североатлантического союза на угрозы

Военное руководство Североатлантического союза подтверждает полную готовность к защите границ членов блока.

По словам Драгоне, структура, солдаты и вооружение Альянса находятся в состоянии готовности, а работы по увеличению сил и повышению их сложности продолжаются.

"Безрассудное поведение России в течение последних недель и месяцев продолжает испытывать решимость союзников и преследует цель подорвать доверие и ослабить наше единство. Я хочу четко заявить: эти попытки не разделяют нас. Они делают нас гораздо более едиными и решительными", - подчеркнул глава Военного комитета.

План защиты и оценка рисков

Главнокомандующий рассказал, что у НАТО есть разработанные оборонные планы на случай любого развития событий на восточном фланге.

  • Альянс имеет 4000 страниц военных планов по защите территории.
  • Сценарии рассчитаны как на минимальный кризис, так и на масштабное вмешательство.
  • В случае вооруженного нападения союзники ясно знают порядок действий.

"Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово. В случае нападения мы знаем, как это сделать", - подчеркнул Драгоне.

Предупреждение европейских лидеров

Заявления военнокомандующего раздаются на фоне роста беспокойства в Европе по поводу возможных провокаций со стороны Москвы.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может направить беспилотники или ракеты на территорию стран НАТО в ближайшие месяцы, чтобы проверить реакцию Альянса.

Подобные опасности подтверждают во Франции и Нидерландах.

Также в последние недели фиксируется рост количества нарушений воздушного пространства стран Европы и попыток диверсий на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Угрозы РФ "под чужим флагом"

Напомним, недавно Литва заявила о получении данных разведки о возможной подготовке Россией операций под чужим флагом для проверки готовности НАТО к ответу.

Кроме того, спецслужбы РФ активизировали гибридные атаки на европейскую инфраструктуру, обеспечивающую помощь Украине. В Польше подчеркнули, что главной целью Кремля остается дестабилизация железных дорог, мостов и приграничных зон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Российская Федерация
Новости
Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками
Зеленский показал первые кадры уничтожения реактивных "Шахедов" украинскими перехватчиками
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым