Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия увеличит экспорт "запрещенного" газа в Китай

Фото: в Минэнерго РФ заявили о наращивании сотрудничества с Китаем (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Поставки сжиженного российского газа в Китай по проекту "Арктик СПГ-2" будут увеличиваться, несмотря на то, что этот газ находится под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет... Перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Индией и Китаем очень хорошие", - отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью российским СМИ.

Однако чиновник отказался отвечать на вопрос о стоимости российского газа для Китая, который будет поставляться в рамках проекта "Сила Сибири-2", посоветовав журналистам обратиться к "Газпрому" или китайской компании CNPS.

Экспорт подсанкционного газа РФ

США ввели санкции относительно российского газового проекта  "Арктик СПГ-2" еще во времена президентства Джо Байдена из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Долгое время Москва не могла найти покупателей на "голубое топливо", поскольку они рисковали попасть под вторичные санкции.

Однако 28 августа Китай пошел на сотрудничество с РФ - первый танкер не из "теневого флота" с грузом сжиженного газа пришвартовался в КНР.

Позже выяснилось, что этот случай не единичный. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с "запрещенным газом".

Согласно данным Минэкономики РФ, в ближайшие три года цена газа для КНР будет как минимум на 27% ниже, чем для Турции и оставшихся клиентов в Европе. В 2025 году разрыв цен достигнет 38%.

В начале сентября российский "Газпром" объявил о подписании "меморандума" о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай через Монголию

Китай - один и крупнейшим спонсором войны в Украине, так как закупки Пекина в РФ помогают последней финансировать армию.

