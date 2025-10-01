Россия увеличит экспорт "запрещенного" газа в Китай

"Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет... Перспективы сотрудничества в энергетической сфере у России с Индией и Китаем очень хорошие", - отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью российским СМИ.

Однако чиновник отказался отвечать на вопрос о стоимости российского газа для Китая, который будет поставляться в рамках проекта "Сила Сибири-2", посоветовав журналистам обратиться к "Газпрому" или китайской компании CNPS.

Экспорт подсанкционного газа РФ

США ввели санкции относительно российского газового проекта "Арктик СПГ-2" еще во времена президентства Джо Байдена из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Долгое время Москва не могла найти покупателей на "голубое топливо", поскольку они рисковали попасть под вторичные санкции.

Однако 28 августа Китай пошел на сотрудничество с РФ - первый танкер не из "теневого флота" с грузом сжиженного газа пришвартовался в КНР.

Позже выяснилось, что этот случай не единичный. 6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с "запрещенным газом".