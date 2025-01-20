Крупнейший спонсор войны против Украины закупил рекордный объем российской нефти

Китай увеличил импорт сырой из России в 2024 году на 1% по сравнению с 2023 годом до рекордного уровня. Закупки из Саудовской Аравии упали на 9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Главного таможенного управления Китая, объемы поставок из России, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн тонн, что эквивалентно 2,17 млн баррелей в сутки.

По данным агентства Reuters, морские поставки из России поддерживались спросом как со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов, так и со стороны крупных государственных нефтяных компаний, а также распоряжением правительства о создании запасов.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн баррелей в сутки, что меньше показателя 2023 года в размере 1,72 млн баррелей в сутки.

На протяжении большей части 2024 года импорт саудовской сырой нефти Китаем ограничивался растущей долей более дешевой нефти из России и Ирана из-за более высоких цен. Рыночная доля Саудовской Аравии восстановилась в четвертом квартале после резкого снижения цен лидером ОПЕК и сокращения поставок из Ирана.

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Общий объем импорта сырой нефти в Китай, крупнейшего в мире покупателя сырой нефти, в прошлом году сократился на 1,9%, что стало первым годовым падением, не считая спада, вызванного пандемией, поскольку вялый экономический рост и пиковый спрос на топливо снизили закупки.