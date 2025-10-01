Росія збільшить експорт "забороненого" газу в Китай

Постачання скрапленого російського газу до Китаю за проєктом "Арктик СПГ-2" збільшуватимуться, попри те, що цей газ перебуває під санкціями США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Тут у нас дуже серйозне спільне просування йде... Перспективи співпраці в енергетичній сфері у Росії з Індією і Китаєм дуже хороші", - зазначив міністр енергетики РФ Сергій Цивільов в інтерв'ю російським ЗМІ.
Однак чиновник відмовився відповідати на запитання про вартість російського газу для Китаю, який постачатиметься в рамках проекту "Сила Сибіру-2", порадивши журналістам звернутися до "Газпрому" або китайської компанії CNPS.
США запровадили санкції щодо російського газового проєкту "Арктик СПГ-2" ще за часів президентства Джо Байдена через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Тривалий час Москва не могла знайти покупців на "блакитне паливо", оскільки вони ризикували потрапити під вторинні санкції.
Однак 28 серпня Китай пішов на співпрацю з РФ - перший танкер не з "тіньового флоту" з вантажем скрапленого газу пришвартувався в КНР.
Пізніше з'ясувалося, що цей випадок не поодинокий. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів із "забороненим газом".
Згідно з даними Мінекономіки РФ, у найближчі три роки ціна газу для КНР буде щонайменше на 27% нижчою, ніж для Туреччини і решти клієнтів у Європі. У 2025 році розрив цін досягне 38%.
На початку вересня російський "Газпром" оголосив про підписання "меморандуму" про будівництво газопроводу "Сила Сибіру - 2" до Китаю через Монголію
Китай - один із найбільших спонсорів війни в Україні, оскільки закупівлі Пекіна в РФ допомагають останній фінансувати армію.