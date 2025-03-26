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Россия увеличила импорт станков из Китая. ГУР рассказало, как работает схема

Россия, Среда 26 марта 2025 11:05
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Россия увеличила импорт станков из Китая. ГУР рассказало, как работает схема Фото: Россия увеличила импорт станков из Китая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В 2024 году оккупанты увеличили импорт китайских станков для оборонной промышленности. Это связано с ужесточением санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, ГУР МО Украины опубликовало данные о 37 единицах иностранного оборудования, которое использует вражеский военно-промышленный комплекс, в частности, предприятие "Алмаз-антей", которое производит зенитное вооружение, и крупнейший российский производитель танков и бронетехники - "Уралвагонзавод".

"Среди опубликованного оборудования - китайские станки, приобретенные "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, военная промышленность РФ остается зависимой от иностранного оборудования, в частности станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

"В 2024 году, после усиления санкций, поставки западных станков стали сложнее, поэтому россияне увеличивают импорт оборудования из Китая", - отмечают в разведке.

Как работает схема по импорту из Китая

Расчеты преимущественно проводятся через "Банк ВТБ" и его филиал в Шанхае, платежи осуществляются в китайских юанях.

Китайские станки оснащают немецкими и японскими системами числового программного управления - Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основная причина - россияне имеют опыт работы именно с западными системами, а большинство программ для проектирования деталей созданы под них.

По имеющимся данным, в РФ активно продолжается подготовка новых специалистов по работе с системами Siemens, Heidenhain и Fanuc, так что переход на другие пока маловероятен.

"Уралвагонзавод" и "Алмаз-антей" также используют приобретенное до начала полномасштабного вторжения оборудование производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чешская Республика) и др.

"Публикация таких данных важна для контроля за ограничением поставок запчастей, технических жидкостей и других расходных материалов, без которых эти станки не смогут работать", - говорят в ГУР.

Россия расширяет возможности теневого флота

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях. Они нацелены на капитанов "теневого флота".

При этом Россия расширяет возможности "теневого флота". В целом он составляет почти 400 танкеров.

Добавим, что по мере продвижения переговоров о прекращении войны в Украине на повестке дня встает вопрос ослабления западных санкций против России, в том числе в энергетическом секторе. И такой сценарий может оказаться вполне реальным.

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