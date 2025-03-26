Росія збільшила імпорт верстатів з Китаю. ГУР розповіло, як працює схема

У 2024 році окупанти збільшили імпорт китайських верстатів для оборонної промисловості. Це пов'язано з посиленням санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Так, ГУР МО України опублікувало дані про 37 одиниць іноземного обладнання, яке використовує ворожий військово-промисловий комплекс, зокрема, підприємство "Алмаз-антей", яке виготовляє зенітне озброєння, та найбільший російський виробник танків та бронетехніки - "Уралвагонзавод".

"Серед опублікованого обладнання - китайські верстати, придбані "Уралвагонзаводом" в 2023-2024 роках", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ГУР, військова промисловість РФ залишається залежною від іноземного обладнання, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).

"У 2024 році, після посилення санкцій, поставки західних верстатів стали складнішими, тому росіяни збільшують імпорт обладнання з Китаю", - зазначають в розвідці.

Як працює схема щодо імпорту з Китаю

Розрахунки переважно проводяться через "Банк ВТБ" та його філію в Шанхаї, платежі здійснюються в китайських юанях.

Китайські верстати оснащують німецькими та японськими системами числового програмного управління - Siemens, Heidenhain, Fanuc. Основна причина - росіяни мають досвід роботи саме з західними системами, а більшість програм для проєктування деталей створені під них.

За наявними даними, в РФ активно продовжується підготовка нових спеціалістів по роботі із системами Siemens, Heidenhainта Fanuc, отже перехід на інші поки є малоймовірним.

"Уралвагонзавод" та "Алмаз-антей" також використовують придбане до початку повномасштабного вторгнення обладнання виробництва Emco (Австрія), Grindex (Сербія), Hermle (Німеччина), Tos Celakovice (Чеська Республіка) тощо.

"Публікація таких даних важлива для контролю за обмеженням поставок запчастин, технічних рідин та інших розхідних матеріалів, без яких ці верстати не зможуть працювати", - кажуть у ГУР.