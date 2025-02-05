Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они нацелены на капитанов "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram .

Согласно указу, санкции были введены против:

Ермак рассказал, что указ №67/2025 предусматривает санкции против 57 капитанов “теневого флота”.

"Теневой флот"

Напомним, Россия создала собственный "теневой флот" после того, как страны Запада ввели "потолок цен" на российскую нефть. "Теневой флот" позволяет стране-агрессору обходить ограничения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, всего в "теневой флот" входит около тысячи старых танкеров.

Такие судна обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Более детально о том, как россияне создали "теневой флот", - в материале РБК-Украина.

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