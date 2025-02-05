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Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота"

Киев, Среда 05 февраля 2025 22:18
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Зеленский ввел санкции против капитанов российского "теневого флота" Иллюстративное фото: капитаны танкеров "теневого флота" РФ попали под украинские санкции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они нацелены на капитанов "теневого флота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Ермак рассказал, что указ №67/2025 предусматривает санкции против 57 капитанов “теневого флота”.

Согласно указу, санкции были введены против:

  • 56 россиян;
  • 1 иранца.

"Теневой флот"

Напомним, Россия создала собственный "теневой флот" после того, как страны Запада ввели "потолок цен" на российскую нефть. "Теневой флот" позволяет стране-агрессору обходить ограничения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, всего в "теневой флот" входит около тысячи старых танкеров.

Такие судна обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Более детально о том, как россияне создали "теневой флот", - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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