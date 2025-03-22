Россия расширяет возможности теневого флота. В ГУР рассказали подробности

Россия расширяет возможности теневого флота. В целом он составляет почти 400 танкеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Так, Россия меняет модель поведения со своим скрытым флотом - кроме ОАЭ, Индии, Сейшельских, Маршалловых островов, дополнительно выбирает для регистрации компаний владельцев или менеджеров теневых танкеров КНР, в частности Гонконг, а также РФ.



"Кроме того, Россия распределяет суда под зонтик новых "удобных" флагов Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании", - говорится в сообщении.

В частности, в обновленном перечне теневого флота появились суда, связанные с операторами российского танкерного флота - компаниями Fractal Marine Shipping (ОАЭ), Gatik ShipManagement (Индия), Sun Ship Management (ОАЭ) и HenneseaHoldings Limited (ОАЭ).

"С 2022 года эти компании регулярно меняют владельцев, применяя тактику "судножонглирования", - отметили разведчики.

Цифры по экспорту нефти теневым флотом РФ

В 2024 году Россия перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в том числе 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.

"Общий морской нефтяной экспорт России оценивается в более 80 млрд евро: сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро", - подсчитали в ГУР.

Что известно о теневом флоте РФ

Теневой флот России - это 387 танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты общим дедвейтом более 57 млн метрических тонн. При этом на портале War&Sanctions опубликован обновленный перечень судов теневого флота, в который вошли 35 новых танкеров.

Корабли теневого флота скрывают данные о судах и грузе, отключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству.

"Широко применяется высокорискованная STS-загрузка - перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья", - говорят в ГУР.

Более 90% опубликованных на портале теневых танкеров не имеют надлежащего западного страхования, а значит - в случае аварии или разлива нефти пострадавшие прибрежные страны могут не получить никаких компенсаций.