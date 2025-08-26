RU

Россия увеличила экспорт нефти после ударов украинских дронов по НПЗ, - Reuters

Фото: Россия увеличила экспорт нефти после ударов украинских дронов по НПЗ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия в августе повысила план экспорта нефти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, Россия в августе повысила план экспорта нефти из западных портов: Приморска, Усть-Луги и Новороссийска, - до 2 млн баррелей в сутки. Это на 200 000 баррелей в сутки больше первоначального графика.

Причиной стали удары украинских дронов, которые временно остановили работу нескольких НПЗ и тем самым высвободили дополнительные объемы сырья для внешних поставок.

Собеседники Reuters отметили, что прогнозировать экспортные поставки пока трудно.

"Атаки продолжаются и сроки ремонтов меняются ежедневно. Непонятно, сколько Россия сможет загрузить в этом или следующем месяце", - сказал один из источников.

По оценке другого собеседника, повреждения нефтепроводов могут сократить экспорт нефти из России на 500 000 баррелей в сутки.

Кроме того, ситуацию осложняет ограниченное количество доступных танкеров с ближайшими сроками загрузки. Это снижает возможности РФ быстро нарастить поставки нефти на внешний рынок.

 

 

Удары Украины по российским НПЗ

Напомним, за последний месяц Украина атаковала завод "Лукойла" в Волгограде, предприятие "Роснефти" в Рязани и ряд объектов в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях России.

Кроме того, Украина трижды ударила по нефтепроводу "Дружба", через который Москва поставляет дешевую нефть своим союзникам - Венгрии, Словакии и Беларуси.

По данным Reuters, в результате атак украинских дронов в августе были остановлены мощности, обеспечивающие около 17% переработки нефти в России.

