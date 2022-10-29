Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент

Первыми о выходе России из зернового соглашения заявили в Минобороны РФ и объяснили такой поступок якобы "атакой Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА", из-за которой, по словам оккупантов, был поврежден морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - указано в сообщении российского оборонного ведомства.

Также эту информацию подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

"Причина" выхода России из зернового соглашения

В субботу, 29 октября, утром, россияне рассказывали, что во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы и город был якобы атакован беспилотниками, а для защиты были задейстованы военные корабли. В произошедшем обвинили Украину.

Оккупанты рассказали, что целью "атаки" были объекты Черноморского флота России, они назвали ее "самой массированной с начала "спецоперации". По неподтвержденной информации, в результате ЧП были повреждены четыре военных корабля - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Реакция МИД Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на такие действия РФ подчеркнул, что наша страна уже не раз предупреждала о возможности принятия решения о выходе из зерновой сделке Москвой.

"Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательство", - подчеркнул министр.

При этом спикер украинского МИД Олег Николенко уточнил, что наша страна рассматривает выход России из зерновой сделки как "воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе (повреждение кораблей)".

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также быстро отреагировал на решение россиян. По его мнению, такое действие является очередным примером примитивного шантажа.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо", - отметил Ермак.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк добавил, что выход России из зерновой сделки - еще один метод гибридной войны против Европы.

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил продовольствие, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова беря в заложники Африку и Ближний Восток. Это еще раз доказывает: никакие переговоры с Россией не стоят времени на разговор", - написал он у себя в Twitter.

Реакция ООН

В Организации объединенных наций после заявления РФ о выходе из зерновой сделки призвали воздержаться от действий, которые ставят под угрозу экспорт сельхозпродукции из Украины через море.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу", - заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Шантаж России

До этого в России уже не раз заявляли о вероятности выхода из зерновой сделки из-за ряда причин. Угрожал таким решением страны-агрессора и президент РФ Владимир Путин.

"ФСБ констатировала, что скорее всего взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", - заявлял после взрыва на Крымском мосту российский диктатор.

Подобные высказывания не раз звучали от российского МИД, но там придумали уже другие причины. Например, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова не исключала выход из зернового соглашения, поскольку ее страна якобы "столкнулась с проблемами экспорта сельскохозяйственной продукции".

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что Россия не будет продлевать сделку, действие которой прекращается 22 ноября, поскольку получателями украинского зерна "не являются беднейшие страны".