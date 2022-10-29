Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ, которое приводит ТАСС .

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сказано в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора.

Информацию о приостановлении участия в зерновой сделке подтвердили и в Министерстве иностранных дел России.

Реакция Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал такое решение россиян шантажом, который "является примитивным во всем".

"Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком просто и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу", - подчеркнул Ермак.

Отметим, ранее россияне уже не раз угрожали выйти из зерновой сделки. Например, президент РФ Владимир Путин заявлял, что это может произойти, если выяснится, что якобы "для взрыва на Крымском мосту были использованы зерновозы".