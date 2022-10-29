Мы предупреждали. Кулеба призвал требовать от РФ продления зерновой сделки

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства потребовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательство", - отметил Кулеба.

Обновлено (19:24)

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что российская сторона продолжает всячески препятствовать работе Черноморского зернового коридора, подвергая сомнению целесообразность его дальнейшего функционирования. МИД Украины неоднократно предупреждал об этом, в частности, в заявлении 24 октября.

"Рассматриваем сообщение Минобороны РФ о приостановлении Россией участия в зерновом соглашении как воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности под надуманным предлогом последних событий в Севастополе", - отметил Николенко.

По его словам, сейчас чрезвычайно важно, чтобы ООН и Турция как гаранторы зернового соглашения, а также страны, зависящие от экспорта украинских зерновых, послали России четкий сигнал о недопустимости содержания сотен миллионов людей в мире, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке, в заложниках голодных игр Кремля.