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Появилась первая реакция ООН на выход России из зерновой сделки

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Нью-Йорк, Суббота 29 октября 2022 18:54
Появилась первая реакция ООН на выход России из зерновой сделки Фото: представитель генсека ООН Фархан Хак (news.un.org)
Автор: Юлия Бойко

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают воздерживаться от действий, направленных на срыв зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в организации видели российское заявление о выходе из зерновой сделки. Сейчас по этому поводу поддерживают связь с властями России.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу", - отметил он.

Напомним, сегодня российская сторона вышла из зерновой сделки якобы после атаки на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предупреждала о планах России, и призвал от всех стран мира требовать продления зерновой сделки.

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