Появилась первая реакция ООН на выход России из зерновой сделки

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают воздерживаться от действий, направленных на срыв зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в организации видели российское заявление о выходе из зерновой сделки. Сейчас по этому поводу поддерживают связь с властями России.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу", - отметил он.