Появилась первая реакция ООН на выход России из зерновой сделки
В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают воздерживаться от действий, направленных на срыв зерновой сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как заявил заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак, в организации видели российское заявление о выходе из зерновой сделки. Сейчас по этому поводу поддерживают связь с властями России.
"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу", - отметил он.
Напомним, сегодня российская сторона вышла из зерновой сделки якобы после атаки на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона предупреждала о планах России, и призвал от всех стран мира требовать продления зерновой сделки.
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