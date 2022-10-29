Росія заявила про вихід з зернової угоди: що відомо на даний момент

Першими про вихід Росії з зернової угоди заявили в Міноборони РФ і пояснили такий вчинок нібито "атакою України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА", через яку, за словами окупантів, було пошкоджено морського тральщика "Іван Голубець", а також загородження бономерів у бухті Південна.

"Російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - зазначено у повідомленні російського оборонного відомства.

Також цю інформацію підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Росії.

"Причина" виходу Росії з зернової угоди

У суботу, 29 жовтня, вранці, росіяни розповідали, що в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи і місто було нібито атаковане безпілотниками, а для захисту були задіяні військові кораблі. У події звинуватили Україну.

Окупанти розповіли, що цілями "атаки" були об'єкти Чорноморського флоту Росії, вони назвали її "наймасованішою з початку "спецоперації". За непідтвердженою інформацією, внаслідок НП було пошкоджено чотири військових корабля - в тому числі фрегат і десантний корабель"Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Реакція МЗС України

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на такі дії РФ наголосив, що наша країна вже не раз попереджала про можливість ухвалення рішення про вихід з зернової угоди Москвою.

"Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання", - наголосив міністр.

При цьому речник українського МЗС Олег Ніколенко уточнив, що наша країна розглядає вихід Росії з зернової угоди як "втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій у Севастополі (пошкодження кораблів)".

Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також швидко відреагував на рішення росіян. На його думку, така дія є черговим прикладом примітивного шантажу.

"Примітивність російського шантажу в усьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах... Все надто примітивно і передбачувано", - зазначив Єрмак.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк додав, що вихід Росії з зернової угоди - ще один метод гібридної війни проти Європи.

"Ядерний шантаж, енергетичний терор, блокада зерна... Путін перетворив продовольство, холод і ціни на зброю проти світу. Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи до заручників Африку та Близький Схід. Це ще раз доводить: жодні переговори з Росією не варті часу на розмову", - написав він у себе у Twitter.

Реакція ООН

В Організації об'єднаних націй після заяви РФ про вихід з зернової угоди закликали утриматися від дій, які ставлять під загрозу експорт сільгосппродукції з України через море.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", - заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Шантаж Росії

До цього в Росії вже не раз заявляли про ймовірність виходу з зернової угоди через низку причин. Погрожував таким рішенням країни-агресора і президент РФ Володимир Путін.

"ФСБ констатувала, що найімовірніше вибухівку було відправлено морем з Одеси, але точно не встановлено, за допомогою зерновозів це зроблено чи ні. Але якщо гуманітарні коридори для постачання зерна використовуються для здійснення терористичних актів, то, звичайно, це поставить під велике питання подальше функціонування цього коридору", - заявляв після вибуху на Кримському мості російський диктатор.

Подібні висловлювання неодноразово звучали від російського МЗС, але там вигадали вже інші причини. Наприклад, офіційний представник російського дипломатичного відомства Марія Захарова не виключала вихід з зернової угоди, оскільки її країна нібито зіткнулася з проблемами експорту сільськогосподарської продукції.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припускав, що Росія не продовжуватиме угоду, дія якої припиняється 22 листопада, оскільки одержувачами українського зерна "не є найбідніші країни".