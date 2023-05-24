Россия заявила, что ее самолеты перехватили бомбардировщики США в Балтийском море, - CNN

Российские истребители перехватили два бомбардировщика ВВС США, когда те приблизились к границе РФ в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание пишет, что по данным Минобороны РФ, в Балтийском море были замечены две воздушные цели, приближавшиеся к границе России.

"Для предотвращения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух поднят истребитель Су-27 из состава войск ПВО Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские самолеты были классифицированы как бомбардировщики типа B-1B. В Минобороны РФ заявили, что операция проводилась "с четким соблюдением международных правил использования воздушного пространства".

В Пентагоне подтвердили информацию об инциденте и заявили, что это было "безопасное и профессиональное" взаимодействие.

Это не первый подобный инцидент с самолетами РФ

Так, 5 мая в воздушном пространстве над Черным морем истребитель РФ Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet. Польские пограничники сообщили, что тогда самолет РФ чуть ли не врезался в польский.

В Варшаве отреагировали на инцидент и назвали его спланированной провокацией РФ.

До этого, 14 марта, российские истребители Су-27 сбили разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper, который вел разведку над Черным морем.

Затем США удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации .

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