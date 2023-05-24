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Росія заявила, що її літаки перехопили бомбардувальники США в Балтійському морі, - CNN

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Середа 24 травня 2023 00:46
Росія заявила, що її літаки перехопили бомбардувальники США в Балтійському морі, - CNN Фото: Літаки РФ перехопили бомбардувальники США у Балтійському морі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські винищувачі перехопили два бомбардувальники ВВС США, коли ті наблизились до кордону РФ в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання пише, що за даними Міноборони РФ, в Балтійському морі було помічено дві повітряні цілі, що наближались до кордону Росії.

"Для запобігання порушенню державного кордону Російської Федерації у повітря піднято винищувач Су-27 зі складу військ ППО Балтійського флоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американські літаки були класифіковані як бомбардувальники типу B-1B. В Міноборони РФ заявили, що операція проводилась "з чітким дотриманням міжнародних правил використання повітряного простору".

В Пентагоні підтвердили інформацію про інцидент і заявили, що це була "безпечна і професійна" взаємодія.

Це не перший подібний інцидент з літаками РФ

Так, 5 травня в повітряному просторі над Чорним морем винищувач РФ Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet. Польські прикордонники повідомили, що тоді літак РФ мало не врізався в польський.

У Варшаві відреагували на інцидент і назвали його спланованою провокацією РФ.

А до цього, 14 березня, російські винищувачі Су-27 збили розвідувальний безпілотник США MQ-9 Reaper, який вів розвідку над Чорним морем.

Потім США видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

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