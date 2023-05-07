ua ru
Вс, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией

Новина українською →
Воскресенье 07 мая 2023 17:00
В Польше назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией Фото: В Польше назвали инцидент с истребителем РФ спланированной провокацией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Инцидент с российским истребителем, который ранее произошел над Черным морем, спланированная провокация России.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

"Это была скорее спланированная провокация со стороны России. Мы видим, что Россия стремится привлечь внимание международной общественности к такого рода провокациям", - заявил он.

Мюллер сообщил, что в результате происшествия с экипажем польского самолета ничего не случилось.

"На внешних границах ЕС проводятся различные миссии в рамках FRONTEX, института ЕС, который защищает границы ЕС. Представители польской пограничной службы участвовали как раз в такой миссии, целью которой был мониторинг воздушного пространства на территории Румынии", - заявил спикер правительства Польши.

Он объяснил, что в рамках этой миссии возникла ситуация, когда один из российских истребителей приблизился к польскому самолету.

Напомним, во время патрульного полета гвардейского самолета L410 Turbolet над Черным морем, произошел инцидент с участием российского истребителя Су-35, который совершил агрессивные и опасные маневры.

Во время инцидента два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, которые предназначены для выполнения задач воздушной полиции, были готовы вмешаться в инцидент в любой момент, однако в этом не было необходимости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
Как может развиваться украинское контрнаступление: WP спрогнозировал сценарии
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой