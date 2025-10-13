Графики не действуют. На Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения света

Вечером в понедельник, 13 октября, на Днепропетровщине по указанию "Укрэнерго" снова ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

На сайте ДТЭК опубликовано сообщение, что на Днепропетровщине по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

Сегодня на территории области уже действовали экстренные отключения электроэнергии. Они продолжались с 09:00 и почти до 12:50.