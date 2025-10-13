ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики не действуют. На Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения света

Днепропетровщина, Понедельник 13 октября 2025 20:47
UA EN RU
Графики не действуют. На Днепропетровщине снова ввели экстренные отключения света Фото: в области второй раз за день введены экстренные отключения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером в понедельник, 13 октября, на Днепропетровщине по указанию "Укрэнерго" снова ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

На сайте ДТЭК опубликовано сообщение, что на Днепропетровщине по приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

"Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

Сегодня на территории области уже действовали экстренные отключения электроэнергии. Они продолжались с 09:00 и почти до 12:50.

Отключение 13 октября

Напомним, сегодня аварийные отключения света действовали в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.

Кроме того, в Черниговской области местными облэнерго применены почасовые отключения объемом двух очередей.

"Укрэнерго" сообщало, что отключения действуют из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в украинской энергосистеме.

РБК-Украина ранее объясняло, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.

ДТЭК Днепропетровская область Отключения света
