Россия нанесла авиаудар по пригороду Сум: погибли два человека, есть разрушения

Удары россиян по Сумах

Напомним, что 20 июня оккупанты вечером повредили в Сумах многоэтажку. Удар тоже наносили "Ланцетом", которые могут долетать до окраин города.

Трудно было 16 июня: оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры. А 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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