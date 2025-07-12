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Росія завдала авіаудару по передмістю Сум: загинули двоє людей, є руйнування

Фото: Росія скинула авіабомбу на Сумщину (t.me/grigorov_oleg)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала авіаудару по Сумщині. Загинули двоє людей, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Удень 12 липня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумській області.

У ОВА повідомили, що під обстрілом опинилася територія Сумської громади.

За попередніми даними, близько 13:00 по одному з сіл Великочернеччинського старостату було скинуто керовану авіабомбу.

Внаслідок удару загинули двоє мирних мешканців. Під час атаки пошкоджено та зруйновано кілька приватних будинків.

Уточнюється точна кількість постраждалих і масштаб руйнувань. На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Удари росіян по Сумах

Нагадаємо, що 20 червня окупанти ввечері пошкодили у Сумах багатоповерхівку. Удару теж завдавали "Ланцетом", які можуть долітати до околиць міста.

Важко було 16 червня: окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури. А 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

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