Россия не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины, - ISW

Кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на ряд заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова от 1 августа, которые в основном повторяют риторику российского лидера Владимира Путина и беларусского лидера Александра Лукашенко, озвученную во время их совместной пресс-конференции в тот же день.

В своих высказываниях Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москвы к ее традиционным требованиям.

В частности, министр заявил, что переговорный процесс между Украиной и Россией касательно прекращения войны продвигается, но его темпы якобы сдерживает украинская сторона.

Глава МИД отметил, что Россия ожидает конкретного ответа от Киева по инициативе создания онлайн-рабочих групп. Он также утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия относительно начала переговоров и прекращения огня.

Лавров подчеркнул преданность России своим давним военным целям в Украине и отметил, что любое потенциальное мирное урегулирование, должно "устранить глубинные причины" войны.

Незаинтересованность в компромиссе

В Институте отметили, что формулировки и риторика главы МИД РФ, преимущественно повторяли заявления Путина и Лукашенко 1 августа и прозвучали в тот же день.

По мнению экспертов, это указывает на скоординированную линию Кремля, направленную на формирование единого нарратива среди российских чиновников касательно переговорного процесса.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что эти заявления отражают официальную позицию Кремля касательно условий переговоров и военных целей России.

"В ISW отмечают, что Москва не заинтересована в каком-либо компромиссе, если он не будет означать капитуляцию Украины, и продолжает продвигать провокационную риторику с целью подрыва единства США и Европы", - говорится в отчете ведомства.