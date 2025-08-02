"Путин не готов": Лемми оценил, сколько могут длиться переговоры

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Россия не настроена на серьезные переговоры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов к серьезным переговорам", - отметил он.

Лемми в интервью журналистам отметил, что по его оценке, российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

"Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", - подчеркнул Лемми.

Он предположил, что конфликт будет продолжаться и через год, ведь РФ не готова к компромиссам.

В то же время, дипломат убежден: главный вопрос в том, насколько серьезно Россия будет воспринимать переговорный процесс.