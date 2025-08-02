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"Путин не готов": Лемми оценил, сколько могут длиться переговоры

Суббота 02 августа 2025 14:11
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"Путин не готов": Лемми оценил, сколько могут длиться переговоры Фото: министр иностранных дел Великобритании (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Россия не настроена на серьезные переговоры по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Моя трезвая оценка заключается в том, что Путин не готов к серьезным переговорам", - отметил он.

Лемми в интервью журналистам отметил, что по его оценке, российский диктатор Владимир Путин пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам.

"Он все еще имеет максималистские и империалистические амбиции. Битва, которую вела Украина при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромная. Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться", - подчеркнул Лемми.

Он предположил, что конфликт будет продолжаться и через год, ведь РФ не готова к компромиссам.

В то же время, дипломат убежден: главный вопрос в том, насколько серьезно Россия будет воспринимать переговорный процесс.

В Кремле снова заговорили о "готовности к переговорам"

Москва в очередной раз заявляет о готовности к мирным переговорам с Украиной, при этом не меняя ни одного из своих требований.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что цели, которые РФ озвучила еще в прошлом году, остаются "актуальными", а так называемая "готовность к диалогу" - якобы сохраняется.

По словам Путина, основные требования РФ - это нейтральный статус Украины, отказ от НАТО, "демилитаризация" и "денацификация", а также признание оккупированных территорий частью России.

Недавно Дональд Трамп публично озвучил ультиматум Путину, угрожая России новыми санкциями в случае продолжения агрессии.

По его словам, у Кремля осталось "10-12 дней", чтобы прекратить боевые действия, иначе санкционный пакет будет расширен.

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