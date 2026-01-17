RU

Россия запустила по Украине более 100 дронов с разных направлений: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 96 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 16 января до утра 17 января противник атаковал 115 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 75 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили Воздушные силы.

 

Обстрелы Украины

Напомним, россияне утром в субботу, 17 января, атаковали Запорожье дронами. В результате обстрелов произошел пожар, оккупанты попали в объект инфраструктуры.

Ночью в Харькове прогремел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке. Известно о жертвах и пострадавших в результате ЧП.

Также взрывы раздавались в Киеве. Столица находилась под атакой российских дронов.

А в ночь на 16 января российские войска также атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

