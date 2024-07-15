Россия запустила "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска Россией ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что дроны движутся с севера Донецкой области в направлении Харьковской области в направлении города Изюм.
Также БпЛА зафиксированы на востоке Днепропетровской области, курсом на Павлоград.
В 0:07 Воздушные силы сообщили о движении беспилотника к северу от Днепра в северо-западном направлении.
В 0:21 объявлена воздушная тревога в Полтавской области.
В 0:29 объявлена тревога в Одесской области.
В 0:38 военные сообщили о вхождении БпЛА из Днепропетровской области в Кировоградскую, курс западный.
В 0:47 объявлена воздушная тревога в Кировоградской области.
В 0:51 объявлен отбой тревоги в Одесской области.
В 0:55 объявлен отбой тревоги в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
В 1:05 объявлена воздушная тревога в Харьковской области.
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, утром в понедельник, 15 июля, в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета у России истребителя МиГ-31К.
Также вечером в понедельник в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы ракетного удара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.