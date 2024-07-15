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Россия запустила "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога

Понедельник 15 июля 2024 23:47
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Россия запустила "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: россияне обстреливают Украину дронами типа "Шахед" (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за запуска Россией ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что дроны движутся с севера Донецкой области в направлении Харьковской области в направлении города Изюм.

Также БпЛА зафиксированы на востоке Днепропетровской области, курсом на Павлоград.

В 0:07 Воздушные силы сообщили о движении беспилотника к северу от Днепра в северо-западном направлении.

В 0:21 объявлена воздушная тревога в Полтавской области.

В 0:29 объявлена тревога в Одесской области.

В 0:38 военные сообщили о вхождении БпЛА из Днепропетровской области в Кировоградскую, курс западный.

В 0:47 объявлена воздушная тревога в Кировоградской области.

В 0:51 объявлен отбой тревоги в Одесской области.

В 0:55 объявлен отбой тревоги в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

В 1:05 объявлена воздушная тревога в Харьковской области.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Россия запустила &quot;Шахеды&quot;. В ряде областей объявлена воздушная тревога

Напомним, утром в понедельник, 15 июля, в Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета у России истребителя МиГ-31К.

Также вечером в понедельник в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы ракетного удара.

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