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В Киеве и большинстве областей объявлена тревога: предупреждали об угрозе ракетного удара

Понедельник 15 июля 2024 22:26
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В Киеве и большинстве областей объявлена тревога: предупреждали об угрозе ракетного удара Иллюстративное фото: в Украине объявили воздушную тревогу 15 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером понедельника, 15 июля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Около 21.18 тревогу также объявили в Киеве, центральных и южных областях.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", - сказано в сообщении.

Обновлено в 22:30.

В Киеве и остальных областях объявлено об отбое тревоги.

Также напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и большинстве областей объявлена тревога: предупреждали об угрозе ракетного удара

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

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