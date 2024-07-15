В Киеве и большинстве областей объявлена тревога: предупреждали об угрозе ракетного удара
В Киеве и ряде областей вечером понедельника, 15 июля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Около 21.18 тревогу также объявили в Киеве, центральных и южных областях.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", - сказано в сообщении.
Обновлено в 22:30.
В Киеве и остальных областях объявлено об отбое тревоги.
Также напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.
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