ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Понедельник 15 июля 2024 08:24
UA EN RU
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как и упоминалось выше, тревога была объявлена по всей территории Украины.

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:21 (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зафиксировано движение ракеты

Воздушные силы заявили о движении ракеты с юга через Николаевскую область в направлении северо-запада.

Отбой тревоги

По состоянию на 08:41 в стране начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Массированные обстрелы Украины

В течение последних месяцев враг существенно усилил удары по территории Украины. Это, в свою очередь, сделало вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны еще более острым. Как пример, вечером 11 июля и в ночь на 13 июля террористы запустили:

  • 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101;
  • 24 ударных БпЛА типа "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Прогноз по свету. Когда отключений станет меньше и ждать ли улучшений на этой неделе
Прогноз по свету. Когда отключений станет меньше и ждать ли улучшений на этой неделе
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года