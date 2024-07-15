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Росія запустила "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

Понеділок 15 липня 2024 23:47
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Росія запустила "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу Фото: росіяни обстрілюють Україну дронами типу "Шахед" (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

В низці областей України оголошено повітряну тривогу через запуск Росією ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що дрони рухаються з півночі Донецької області в напрямку Харківської області в напрямку міста Ізюм.

Також БпЛА зафіксовані на сході Дніпропетровської області, курсом на Павлоград.

О 0:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника на північ від Дніпра у північно-західному напрямку.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Росія запустила &quot;Шахеди&quot;. В низці областей оголошено повітряну тривогу

Нагадаємо, вранці у понеділок, 15 липня, в Україні оголошували масштабну тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

Також ввечері у понеділок в Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ракетного удару.

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Війна Росії проти України
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