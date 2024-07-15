Росія запустила "Шахеди". В низці областей оголошено повітряну тривогу

В низці областей України оголошено повітряну тривогу через запуск Росією ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що дрони рухаються з півночі Донецької області в напрямку Харківської області в напрямку міста Ізюм. Також БпЛА зафіксовані на сході Дніпропетровської області, курсом на Павлоград. О 0:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника на північ від Дніпра у північно-західному напрямку. Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так: