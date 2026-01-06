Россия запустила более 60 дронов по Украине: ПВО сбила большинство, но есть попадания

В ночь на 6 января российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В то же время зафиксировано попадание 8 ударных беспилотников на 6 локациях. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 53 вражеских дрона на севере, в центре и на востоке страны.

Атака продолжалась с 18:00 5 января. В общем противник запустил 61 беспилотник с направлений:

Обстрелы Киева

В ночь на 5 января в Киеве и большинстве регионов Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Причинами были атаки беспилотников, угроза применения баллистических ракет, а также два взлета МиГ-31К, из-за которых в стране дважды вводили масштабную тревогу.

Ночь для столицы выдалась напряженной и не прошла без последствий. В Оболонском районе в результате дроновой атаки РФ было повреждено частное медицинское учреждение, что привело к эвакуации пациентов.

Впоследствии на событие отреагировал президент Владимир Зеленский, отметив, что партнерам Украины не стоит забывать: противовоздушная оборона нужна ежедневно.

Также сегодня ночью в Киеве и ряде областей тоже объявляли сигнал тревоги из-за угрозы баллистического удара.