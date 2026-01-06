ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Вторник 06 января 2026 03:09
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 января в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении в 03:06.

В то же время эту информацию подтверждают и военные. По данным Воздушных сил, сейчас есть угроза баллистики с севера.

Обновлено в 03:18

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 03:09 карта воздушных тревог выглядела так. Как можно увидеть, сигнал был в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Обстрелы Киева

Напомним, что в ночь на 5 января в Киеве и большинстве других областей также объявляли воздушную тревогу. Причины были разные - дроны, баллистика, а во время двух взлетов МиГ-31К в стране дважды была масштабная тревога.

Вчерашняя ночь была для Киева неспокойной и имела последствия. В частности, в Оболонском районе из-за дроновой атаки РФ пострадало частное медицинское учреждение, из-за чего понадобилась эвакуация пациентов.

Позже на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и отметил, что партнерам Украины не следует забывать, что ПВО нужна ежедневно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка