РФ второй раз за ночь подняла МиГ-31К: в Украине объявили масштабную тревогу

Понедельник 05 января 2026 02:25
РФ второй раз за ночь подняла МиГ-31К: в Украине объявили масштабную тревогу Фото: есть угроза пусков ракет "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 5 января, уже второй раз подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за этого в Украине масштабная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 02:16.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростные цели в направлении Киева. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет о баллистике. Однако взрывов или последствий - не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:25 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока еще по всей Украине.

РФ второй раз за ночь подняла МиГ-31К: в Украине объявили масштабную тревогу

Атаки РФ на Украину

Напомним, что россияне меньше часа назад тоже поднимали в небо МиГ-31К, из-за чего по всей стране была тревога. Однако запуски ракет официально так и не зафиксировали.

Также стоит отметить, что вечером 4 декабря враг тоже поднимал носители аэробаллистических ракет "Кинжал", но ударов по Украине не было.

В то же время, россияне прямо сейчас массово атакуют Украину дронами. В некоторых областях были зафиксированы целые группы беспилотников.

Ранее мы писали, что в ночь на 13 декабря россияне трижды поднимали в небо МиГ-31К. Той ночью враг совершил комбинированную атаку.

МіГ-31К Война в Украине
