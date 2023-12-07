ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия запустила несколько групп "Шахедов" по Украине: где их заметили

Украина, Четверг 07 декабря 2023 21:48
UA EN RU
Россия запустила несколько групп "Шахедов" по Украине: где их заметили Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 7 декабря, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Их уже фиксируют на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации ВС, одна из групп дронов-камикадзе находится в Днепропетровской области. В 21:09 жителей Павлограда призывали пройти в укрытие.

Россия запустила несколько групп &quot;Шахедов&quot; по Украине: где их заметилиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также еще одну группу ударных беспилотников заметили в Запорожской области. Она направляется в сторону Днепропетровской области.

В то же время в Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские войска регулярно применяют иранские дроны-камикадзе "Шахед" для атак по Украине. Их целью зачастую является критическая инфраструктура.

Последняя атака врага состоялась сегодня, 7 декабря, ночью. Всего российские солдаты применили 18 дронов.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 запущенных по Украине беспилотников.

Враг атаковал портовую инфраструктуру в Измаильском районе Донецкой области, в результате чего были повреждены складские помещения, элеватор и грузовики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область дрони атака дронов Запорожская область Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
В обход блокады. Первые грузовики отправились из Польши по железной дороге в Украину
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО