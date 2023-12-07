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Росія запустила кілька груп "Шахедів" по Україні: де їх помітили

Україна, Четвер 07 грудня 2023 21:48
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Росія запустила кілька груп "Шахедів" по Україні: де їх помітили Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 7 грудня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Їх уже фіксують на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією ПС, одна з груп дронів-камікадзе знаходиться у Дніпропетровській області. О 21:09 мешканців Павлограда закликали пройти в укриття.

Росія запустила кілька груп &quot;Шахедів&quot; по Україні: де їх помітилиФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також ще одну групу ударних безпілотників помітили у Запорізькій області. Вона прямує у бік Дніпропетровської області.

Водночас у Харківській області оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські війська регулярно застосовують іранські дрони-камікадзе "Шахед" для атак по Україні. Їхньою ціллю найчастіше є критична інфраструктура.

Остання атака ворога відбулася сьогодні, 7 грудня, уночі. Загалом російські солдати застосували 18 дронів.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 запущених по Україні безпілотників.

Ворог атакував портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.

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