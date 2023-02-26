Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, - ЦРУ
Сегодня, 26 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что Россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Директор ЦРУ отметил, что альянс между Россией и Ираном быстро развивается, и этот нарратив он назвал "тревожным".
"Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков", - сказал Бернс.
Он сообщил, что ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителям Ирана в обмен на военную помощь в их вторжении.
Встреча с главой российской разведки
Бернс также описал свой разговор с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "слишком уверен" в своей способности растерзать Украину.
"Моя цель заключалась не в том, чтобы говорить о переговорах. Это то, что украинцам нужно будет обсудить с россиянами, когда они сочтут нужным. Это было четко объяснить Нарышкину - и из-за него президенту Путину - серьезные последствия для России. Я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что Путин тоже это понял", - сказал Бернс.
Он назвал дискуссию с Нарышкиным "достаточно грустной", но сказал, что он понял некоторые ключевые моменты.
Отвечая на вопрос, почему этот разговор был печальным, Бернс добавил, что со стороны Нарышкина также было "очень дерзкое отношение, чувство дерзости и гордыни, что отражало собственную точку зрения Путина - его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он верит, что может перетереть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что в конце концов политическая усталость придет".
Напомним, на днях российский диктатор допустил, что в будущем РФ рухнет. Традиционно в этом глава Кремля обвинил Запад.
В то же время, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.
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