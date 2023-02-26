Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, - ЦРУ

Сегодня, 26 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что Россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.

Директор ЦРУ отметил, что альянс между Россией и Ираном быстро развивается, и этот нарратив он назвал "тревожным".

"Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков", - сказал Бернс .

Он сообщил, что ЦРУ также видит признаки того, что Россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителям Ирана в обмен на военную помощь в их вторжении.

Встреча с главой российской разведки

Бернс также описал свой разговор с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "слишком уверен" в своей способности растерзать Украину.

"Моя цель заключалась не в том, чтобы говорить о переговорах. Это то, что украинцам нужно будет обсудить с россиянами, когда они сочтут нужным. Это было четко объяснить Нарышкину - и из-за него президенту Путину - серьезные последствия для России. Я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что Путин тоже это понял", - сказал Бернс.

Он назвал дискуссию с Нарышкиным "достаточно грустной", но сказал, что он понял некоторые ключевые моменты.