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Глава ГУР о будущем России: мы не знаем, с кем придется говорить о репарациях

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Киев, Понедельник 30 января 2023 09:26
Глава ГУР о будущем России: мы не знаем, с кем придется говорить о репарациях Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Послевоенное будущее России пока не известно, не исключено, что она может развалиться на несколько субъектов. Однако задачей Украины остается системное и государственное ослабление РФ.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Разведчик подчеркнул, что будущее России и ее отношения с Украиной будут "очень сложным процессом".

Он добавил, что сейчас в российском информационном пространстве и среди части оппозиции начинает продвигаться идея о том, что в войне следует обвинять только диктатора Владимира Путина и его окружение, а общество здесь вроде бы ни при чем. Однако Буданов напомнил, что более двух третей населения России поддержали действия Путина.

Руководитель ГУР предполагает, что, вероятно, Россия в будущем может развалиться на разные субъекты, а возглавлять их, возможно, будет не Путин.

"Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях", - сказал он.

Буданов считает, что задача Украины - это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого необходимо подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным.

"И забудьте о нашем постсоветском периоде, как о страшном сне. В конце концов, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что произошло с Украиной, больше никогда не повторилось", - подчеркнул Буданов.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина развеяла миф о "второй армии мира" и в конце концов победит Россию, как Давид одолел Голиафа.

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