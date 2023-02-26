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Путин допустил распад России: будут московиты, уральцы и другие

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Москва, Воскресенье 26 февраля 2023 15:06
Путин допустил распад России: будут московиты, уральцы и другие Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин допустил, что в будущем РФ развалится. Традиционно в этом глава Кремля обвинил Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на диктатора в интервью российским пропагандистским СМИ.

Путин заявил, что Запад якобы имеет только одну цель - развалить Российскую Федерацию. В то же время он допустил такую возможность.

Диктатор считает, что если Россия развалится, то объединенного "русского народа" не будет.

"Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться - будут московиты, уральцы и другие", - сказал Путин.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что развал России станет лучшей гарантией безопасности для Украины и мира.

В то же время руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

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Владимир Путин Российская Федерация
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