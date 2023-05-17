Россия заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии

"Счета финских посольств были заморожены в России, и в настоящее время они не могут быть использованы", - рассказал Хаависто.

По его словам, банковские счета дипломатических представительств заморозили 27 апреля.

Министр добавил, что 4 мая Финляндия направила российским властям уведомление с просьбой обеспечить возможность функционирования представительств в России и предоставить официальное объяснение причин замораживания, но до сих пор не получила его.

Стоит заметить, что до этого Россия также заморозила счета польского посольства.