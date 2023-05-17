Росія заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії

"Рахунки фінських посольств були заморожені в Росії, і зараз вони не можуть бути використані", - розповів Хаавісто.

За його словами, банківські рахунки дипломатичних представництв заморозили 27 квітня.

Міністр додав, що 4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з проханням забезпечити можливість функціонування представництв у Росії та надати офіційне пояснення причин заморожування, але досі не отримала його.

Варто зауважити, що раніше Росія також заморозила рахунки польського посольства.