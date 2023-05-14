РФ перебросила на границу с Норвегией и Финляндией стратегические бомбардировщики

Россия перебросила к границе с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer .

Речь идет об авиабазе "Оленья", которая расположена в 200 км от Финляндии и Норвегии. Взлетно-посадочная полоса длиной 3500 м обычно обслуживает небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и несколько военно-транспортных самолетов Ан-12.

Издание отмечает, что осенью прошлого года была активизирована роль авиабазы как поля передового базирования дальней авиации.

Первые четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли в августе, а к октябрю было развернуто более десяти самолетов Ту-95 и Ту-160, как ранее сообщал Barents Observer.

Стратегические бомбардировщики, которые сейчас размещены за Полярным кругом, ранее базировались в Энгельсе, недалеко от Саратова. Расположенная всего в 600 км от границы с Украиной, авиабаза оказалась уязвимой, когда два самолета ТУ-95 были повреждены в результате, как полагают, атаки беспилотника в декабре прошлого года.

Полученные на этой неделе новые спутниковые фотографии из Оленьей показывают, что силы стратегической авиации России полетели на север для более чем краткосрочной эвакуации подальше от украинского района.

Все перроны вдоль взлетно-посадочной полосы заняты. В южном конце припаркованы два Ту-160, а 14 Ту-95 стоят бок о бок на всех остальных перронах, достаточно больших для больших самолетов.

Самолеты Ту-22М перемещены на стоянки в северо-западной части авиабазы.

Один самолет-заправщик Ил-78 припаркован боком, его крыло частично выходит за пределы перрона, чтобы не загораживать рулежную дорожку для стратегических бомбардировщиков. Самолеты могут быть подняты в воздух по первому требованию.

Именно с этой базы в последнее время российская стратегическая авиация взлетает для ударов крылатыми ракетами по Украине.

Но, наверное, этим задачи переброшенных бомбардировщиков не исчерпываются. В конце апреля НАТО подняло в воздух два истребителя F-35, чтобы встретить группу из семи российских самолетов, включая два Ту-160, которые летели в международном воздушном пространстве к северу от норвежского региона Финнмарк.

Фото: РФ перебросила на границу с Норвегией и Финляндией стратегические бомбардировщики (twitter.com/MT_Anderson)