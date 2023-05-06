Финляндия ответила на ноту России о "нападении" на их консульство

Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту, которая была отправлена из-за "вандализма" по отношению к посольству РФ.

По данным полиции Финляндии, в воскресенье, поздно вечером, в окно российского консульства на Аландских островах бросили бутылку из-под пива. В результате инцидента Россия направила Финляндии ноту, в которой, по мнению РФ, финны были обязаны принять меры в связи с вандализмом по отношению к их консульству..

"Это устоявшаяся практика, когда страна присылает такую ноту, мы отвечаем на нее. Мы также ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию полиции", – сообщили в МИД Финляндии.

Российские СМИ утверждали, что группа людей бросила на территорию консульства "взрывное аудиоустройство".